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Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"

Riccardo Saponara ha scritto delle parole su cosa significasse per lui la parola genio, il testo è un suo viaggio nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 12:44
Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Riccardo Saponara ha scritto, per i social della Fiorentina, il suo significato della parola "Genio". Un racconto bello e profondo che il giocatore viola ha scritto

Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"
 
Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"

Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"

LE PAROLE DI CORVINO

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