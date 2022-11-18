Saponara spiega il genio: "La Fiorentina per me è la lettera scritta ad Astori e il gol contro il Milan"
Riccardo Saponara ha scritto delle parole su cosa significasse per lui la parola genio, il testo è un suo viaggio nella Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 12:44
Riccardo Saponara ha scritto, per i social della Fiorentina, il suo significato della parola "Genio". Un racconto bello e profondo che il giocatore viola ha scritto
https://www.labaroviola.com/corvino-alla-fiorentina-norgaard-non-e-stato-valorizzato-ora-va-al-mondiale-al-posto-di-hjulmand/192854/