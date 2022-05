Repubblica, Futuro Saponara? Aspetta una chiamata dalla Fiorentina, ha la stima di tutti

Per Riccardo Saponara queste potrebbero essere le ultime tre partite con la Fiorentina. Ma c’è anche il presupposto per un rinnovo. Nello spogliatoio è uno dei leader, ed è uno dei calciatori più continui. Merito di Italiano, che difficilmente ha rinunciato in lui. Lunedì dovrebbe esserci e poi inoltre il suo ruolo è apprezzatissimo da tutti, dirigenza e mister, sia in campo che fuori. Saponara attende una chiamata. Lo scrive Repubblica.

