Saponara: "Auguriamo ad Amrabat di rimanere in Qatar il più possibile. Sorpreso da Castrovilli"

Amrabat? Siamo contenti per lui e gli siamo vicini: gli scriviamo messaggi di congratulazioni ed è sempre stato un ragazzo dedito alla causa. Vederlo trionfare con il Marocco ci dà grande soddisfazione e gli auguriamo di rimanere là il più possibile.

Al termine del match amichevole tra Fiorentina ed i boliviani dell'Always Ready, terminata con una netta vittoria dei Viola per 9-0, Riccardo Saponara si è intrattenuto ai microfoni dei giornalisti per rispondere ad alcune domande. Ecco le sue parole:

"Partita? Un allenamento affrontato nel migliore dei modi: cerchiamo sempre di migliorare la nostra condizione fisica e di rafforzare la nostra identità.

La sosta? Stiamo bene perchè la sosta è stata abbastanza ridotta e la condizione fisca non credo sia mancata più di tanto. I test hanno evidenziato che stiamo bene ed in buona condizione. Abbiamo tante partite per riprendere il ritmo.

Obiettivo seconda parte di stagione? Sicuramente l'obiettivo è recuperare i punti in meno rispetto all'anno scorso e superare i turni di Conference League e Coppa Italia. Poi andando avanti aggiorneremo gli obiettivi.

Braga? Sarà una partita tosta: una delle squadre peggiori che ci potevano capitare. Siamo convinto che potremo fare un'ottima partita e le partite che affronteremo nei prossimi giorni saranno degli ottimi test per prendere dimestichezza con le partite europee. Ci faremo trovare pronti perchè sappiamo che sarà davvero dura.

Sottil, Nico e Castrovilli? Li sto vedendo poco perchè Sottil e Nico ancora non sono a disposizione. Gaetano l'ho visto molto bene e molto meglio rispetto a quello che mi aspettavo: è entrato subito negli allenamenti con grande fiducia e tranquillità senza paura di affrontare contrasti nelle partite. Non sembra un giocatore che è stato fermo così tanto tempo, mi ha sorpreso. Ci sono mancati tantissimo, l'ho scritto anche nella chat di gruppo prima della sosta e che li aspettiamo a braccia aperte perchè sono giocatori molto importanti per noi. Ci dispiace non averli potuti avere con noi fino adesso e speriamo di averli con noi il prima possibile perchè sono tre giocatori che possono fare la differenza."

Di seguito il video con le parole di Saponara a fine partita:

IL RACCONTO DEL MATCH

https://www.labaroviola.com/ikone-show-dodo-in-netto-miglioramento-cabral-ancora-in-difficolta-il-racconto-di-fiorentina-always/195089/