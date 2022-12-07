Ikonè show, Dodò in netto miglioramento, Cabral ancora in difficoltà. Il racconto di Fiorentina-Always

Vince la Fiorentina nell'amichevole di metà settimana. Finisce 9-0 con più di 1300 tifosi viola presenti allo stadio Franchi

Probabilmente il livello della squadra boliviana dell'Always Ready è anche più basso dell'Arezzo, squadra incontrata il 1 dicembre dalla Fiorentina, quest'oggi la squadra viola è sembrata più brillante e veloce nell'amichevole che si è disputata alle ore 18 allo stadio Franchi.

Il primo tempo della Fiorentina è stato scoppiettante, con ben 5 gol segnati in 40 minuti. Ha aperto le danze Ikonè che ha messo in rete in piena area di rigore su assist di Dodò, secondo gol segnato da Bianco grazie ad una papera del portiere Roca dopo un tiro da fuori area, il terzo gol ha portato la firma di Saponara, ancora imbeccato da Dodò con un azione simile a quella del primo gol viola, quarta reta segnata ancora da Ikonè dopo una bella giocata di Bonaventura che ha scavalcato il portiere fuori area ed ha permesso al giocatore francese di segnare a porta vuota e infine il quinto gol, per la sua tripletta personale, segnato ancora da Ikonè dopo una bellissima azione personale.

Nel secondo tempo girandola di cambi con tanti giovani inseriti. Pronti via e dopo 4 minuti gol di Biraghi su punizione, si è rivisto in campo anche Barak, tornato dopo le vacanze, e Mandragora, che non aveva giocato ad Arezzo. 7-0 arrivato con un bel tiro di Mandragora in diagonale dopo assist di Distefano, in gol anche Benassi che ha piazzato un altro bel diagonale su assist di Barak, lo stesso Benassi che poi ha fatto anche l'assist per Kouamè entrato al minuto 80 anche lui nei marcatori della gara per il definitivo 9-0. Da segnalare al minuto 86 una bella parata di Gollini che si è fatto trovare pronto.

Le note positive della gara sicuramente portano il nome di Ikonè e Dodò sembrati più in condizioni e anche sempre nel vivo delle azioni offensive della squadra. Il francese è stato cercato tanto ed i 3 gol segnati danno sicuramente fiducia al classe 98. Buoni segnali anche da Bianco, schierato davanti la difesa buon palleggio, velocità di esecuzione e anche un buon carattere. Una settimana fa il giovane 2002 aveva giocato trequartista Ancora in difficoltà Cabral, l'attaccante brasiliano ancora fuori dal gioco e mai vicino al gol nemmeno in una serata relativamente agevole. Sicuramente c'è ancora tanto da lavorare ma quello che preoccupa sono i movimenti dell'attaccante che sembrano molto spesso sbagliati e in ritardo.

BRUTTISSIMO EPISODIO A VERONA

https://www.labaroviola.com/tifosi-marocco-festeggiano-a-verona-aggrediti-con-catene-manganelli-e-cinture-rotti-vetri-auto/195042/