Da Cagliari: Saponara idea per il reparto avanzato dei sardi. L’assalto dopo la cessione di Pereiro

Riccardo Saponara entra in orbita Cagliari. Stando quanto riportato da L’Unione Sarda, in caso di partenza di Gaston Pereiro il club di Giulini si fionderebbe sul fantasista di proprietà della Fiorentina. Ma, come detto in precedenza, tutto dipenderà da Pereiro che non ha convinto e una sua difficile cessione aprirebbe altri scenari.