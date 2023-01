Saponara: “Crediamo nell’Europa, sappiamo di potercela fare. Dedico gol e vittoria ad Astori”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha così parlato nel post partita di Fiorentina-Sassuolo: “Il successo è sempre fondamentale, adesso siamo in una terra di mezzo dove queste vittorie servono tanto a farci credere alla qualificazione in Europa, conosciamo le nostre caratteristiche e ci crediamo tanto, abbiamo raschiato il fondo e trovato energie nascoste che pensavamo di non avere. Vogliamo essere nella corsa per un piazzamento europeo, stiamo lavorando per questo e sappiamo di potercela fare”.

Poi ha proseguito spiegando l’esultanza: “Io di gol ne faccio pochi non sono bravo ad esultare, abbraccio sempre compagni ed allenatore perchè lavoriamo tutti insieme, dedico il gol e la vittoria ad Astori, lo ricordiamo ogni giorno e questi tifosi incredibili non se lo dimenticano mai“