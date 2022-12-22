Sportitalia, la Fiorentina prende tempo sul rinnovo di Biraghi, si spinge invece per Amrabat

La Fiorentina studia i rinnovi di contratto, e Sportitalia ha fatto un punto della situazione contratti in casa viola

Con la ripresa della Serie A, in casa Fiorentina si comincia a programmare il futuro. In ballo ci sono diversi rinnovi, a cominciare da quelli di Lorenzo Venuti e Cristiano Biraghi, con il primo che sembra al momento lontanissimo, con i viola infatti che avrebbero abbandonato l'idea di puntare su di lui come vice-Dodo, puntando forte su Nicolò Pierozzi, attualmente in prestito alla Reggina e che in Serie B sta impressionando. Per quanto riguarda il capitano viola, invece, la trattativa è al momento in fase di stallo, con il contratto che come quello di Venuti scade a giugno 2024. A fine stagione, sono invece in scadenza Saponara e Bonaventura, con il primo che come nella scorsa stagione potrebbe vedersi prolungato il contratto a fine campionato. Bonaventura invece dovrebbe rinnovare già nei prossimi mesi, con il centrocampista ex Milan, che è una pedina fondamentale per il gioco di Vincenzo Italiano. Un rinnovo importante sarà anche quello di Sofyan Amrabat, con il centrocampista marocchino che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, con la Fiorentina che ha la possibilità di allungare fino al 2025, anche se la volontà è quella di estendere ulteriormente il contratto. I rinnovi quindi, come primo tassello per il futuro, per programmare nel modo migliore un futuro vincente. Lo riporta Sportitalia

ISCO SI LIBERA DAL SIVIGLIA

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-lo-sognava-in-estate-ma-isco-fa-flop-al-siviglia-dopo-dei-finti-infortuni-arriva-lo-svincolo/196756/