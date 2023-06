Saponara: “Sconfitta che fa più male di quella dell’Inter. Delusione che ci rafforzerà”

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il West Ham, nella zona mista dell’Eden Arena di Praga ha parlato anche Riccardo Saponara: “Credo che abbiamo affrontato la partita come l’avevamo preparata. Abbiamo avuto qualche sbavatura di troppo e davanti non abbiamo trovato le nostre migliori combinazioni, però siamo stati bravi a pareggiare e uscire con questo gol fa male. Rispetto all’Inter usciamo ancora più delusi, fa male. In questo momento c’è amarezza, ma per crescere dobbiamo vivere questa delusione e non ritenerci soddisfatti del percorso fatto. Questa finale non deve essere occasionale. Affronteremo momenti di sconforto, e questo ci rafforzerà. La società ci ha ringraziato per la stagione positiva e per le emozioni vissute, ci siamo stretti tutti insieme nei momenti di infelicità”.