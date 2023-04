Saponara non convocato perchè influenzato. Milenkovic parte domani per Cremona

Secondo quanto riportato da Radio Bruno l’assenza di Riccardo Saponara tra i convocati è causata dall’attacco influenzale che ha colpito l’attaccante della Fiorentina nella giornata di oggi. Anche Nikola Milenkovic è alle prese con l’influenza e non era presente alla Stazione di Campo di Marte dove la Fiorentina è partita in direzione Cremona: tuttavia il centrale serbo è regolarmente convocato per il match e raggiungerà domani il gruppo.

I CONVOCATI PER IL MATCH DI COPPA CONTRO LA CREMONESE