Odriozola racconta lo spogliatoio: “Nico il più burlone, fa sempre scherzi. Saponara il più stiloso”

Al Guerin Sportivo ha parlato il difensore della Fiorentina prossimo al rientro al Real, Odriozola. Queste le sue parole sullo spogliatoio: “Intanto dico una cosa. È la prima volta che mi capita di avere un gruppo del genere, siamo davvero una famiglia. Il personaggio del gruppo è Nico Gonzalez, fa sempre scherzi. Pensa che quando siamo in palestra e iniziamo ad allenarci, lui prende il microfono e inizia a cantare. Il top nello stile? Saponara. Elegante, stile italiano, top. Per il peggiore c’è scelta. Sottil sembra che sia un artista di hip hop, ma non è il mio genere. E poi Milenkovic: poverino, si vestirebbe anche bene in generale, ma compra delle scarpe orribili”.

