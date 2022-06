Corriere dello Sport, Saponara verso il rinnovo fino al 2024: la firma non è ancora arrivata  

Ieri al centro sportivo intanto si è presentato Luca Puccinelli, il procuratore di Riccardo Saponara che ha il contratto in scadenza il 30 giugno, ma non ha mai nascosto la sua voglia di rimanere alla Fiorentina. Ancora non c’è stata la firma, ma le premesse sono più che buone per un altro anno di contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

