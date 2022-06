Pedullà annuncia: “Call conference positiva. Passi in avanti per Jovic alla Fiorentina”

Passi in avanti per la Fiorentina nella trattativa per arrivare a Luka Jovic. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la call conference che si è tenuta in serata tra i dirigenti viola ed il Real Madrid ha dato segnali positivi. Prosegue con ottimismo, quindi, la trattativa che regalerebbe a mister Vincenzo Italiano il centravanti serbo. Di seguito il tweet dell’esperto di calciomercato di Sportitalia.