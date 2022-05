Stadio, Milenkovic potrebbe rinnovare nuovamente di un anno. Saponara resterà alla Fiorentina

Come riporta Stadio, Saponara e la Fiorentina andranno ancora avanti insieme. Il fantasista e la società viola sono infatti forti di un accordo verbale, che adesso va soltanto ratificato. Il nuovo accordo prolungherà il contratto del giocatore in scadenza nel giugno 2022. Il rapporto tra l’esterno e Italiano è molto forte, con il tecnico che sa di poterci contare e con Saponara che si affida a lui in toto. Resta solo da stabilire la durata: o rinnovo semplice di un anno o un anno con opzione per quello successivo.

La Fiorentina sta cercando di trovare un accordo anche con Milenkovic. Il difensore serbo ha disputato una buona stagione e con Italiano ha ritrovato certezze e rendimento che sembravano smarriti. La scadenza del suo contratto, rinnovato di un anno la scorsa estate, è fissata a giugno 2023 e gli estimatori per il giocatore non mancano. In Italia c'è la Juventus, mentre all'estero c'è forte il West Ham. La Fiorentina però lo farà partire solo a fronte di un'offerta irrinunciabile, altrimenti potrebbe ripercorrere la stessa strada di un anno fa spostando il limite della scadenza al 2024.