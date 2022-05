Nazione, ballottaggio a due per la quarta maglia. Le nuove divise saranno presentate a luglio

Entro breve, la Fiorentina svelerà poi la maglia vincitrice del contest lanciato sui social, volto a far scegliere ai tifosi la quarta maglia del prossimo anno. Oltre 700 i progetti in concorso, poi scremati fino ad arrivare alle sei maglie finaliste. Il sondaggio (assolutamente apprezzato e partecipato) è stato chiuso dal club: ormai il dado è tratto. Le reazioni social lasciano però intuire qualche indizio significativo: si va verso un serrato ballottaggio tra la maglia numero 2 e la numero 6 per la vittoria finale. Sono state quelle più apprezzate. A proposito delle maglie, come ogni anno la curiosità aumenta con l’arrivo dell’estate per capire come saranno quelle del prossimo anno.

Tenute da gioco ancora firmate Robe de Kappa e saranno presentate dalla Fiorentina nel mese di luglio. Il club, in base al periodo di presentazione, deciderà se allestire un evento in presenza o se svelarle sui canali social del club come accaduto negli ultimi anni. Quel che è certo, al di là della presentazione ufficiale, è che calciatori e staff indosseranno il nuovo materiale già a partire dal raduno al centro sportivo il prossimo 5 luglio, quando mister Italiano ritroverà per la prima volta i suoi giocatori pronti ad iniziare la preparazione con le consuete visite mediche. Il 10 di luglio è prevista la partenza per Moena, dove il gruppo resterà due settimane. L’estate viola, in attesa dei colpi di mercato, è già disegnata. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA CURVA FIESOLE NON CI STA E PRENDE POSIZIONE: “TORREIRA ALLA FIORENTINA, BARONE ALL’ARSENAL”