Saponara annuncia: “Facciamo i complimenti a Sottil perchè dopo 10 anni è si è preso la patente”

Riccardo Saponara è stato intervistato dai canali social della Fiorentina, il centrocampista viola, prima di procedere con l’intervista, ha voluto dare l’annuncio del traguardo raggiunto da Sottil:

“C’è un annuncio in diretta a sorpresa che devo fare, devo fare i complimenti a Ricky Sottil che questa mattina dopo 10 anni è riuscito a prendere la patente, bisogna dirgli bravo dopo che per un anno l’ho portato in giro io, ci tenevo a dirlo, era doveroso fare questo annuncio. Igor per esempio ci è riuscito qualche mese fa”

