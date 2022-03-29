Saponara dal 1° febbraio è svincolato: resta viva l'ipotesi rinnovo con la Fiorentina
Il contratto di Saponara con la Fiorentina scadrà il 30 giugno
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 09:52
Per le regole del mercato, Saponara è un giocatore già in regime di svincolo dallo scorso primo febbraio. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà infatti il prossimo 30 giugno. Detto questo, già nelle prossime settimane il club viola potrebbe proporre a Saponara il rinnovo. Lo scrive La Nazione.
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