Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono"
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha presentato la sfida di oggi tra Fiorentina e Sampdoria al Marassi: "Ogni partita è fondamentale perché abbiamo lasciati troppi punti per strada,...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 14:46
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha presentato la sfida di oggi tra Fiorentina e Sampdoria al Marassi: "Ogni partita è fondamentale perché abbiamo lasciati troppi punti per strada, oggi è importantissimo vincere per tornare a lottare per posizioni che ci competono".
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