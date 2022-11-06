Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha presentato la sfida di oggi tra Fiorentina e Sampdoria al Marassi: "Ogni partita è fondamentale perché abbiamo lasciati troppi punti per strada,...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2022 14:46

Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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