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Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha presentato la sfida di oggi tra Fiorentina e Sampdoria al Marassi: "Ogni partita è fondamentale perché abbiamo lasciati troppi punti per strada,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 14:46
Saponara: "Persi troppi punti. Vincere oggi per tornare a lottare per le posizioni che ci competono" - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 10.10.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Riccardo Saponara ha presentato la sfida di oggi tra Fiorentina e Sampdoria al Marassi: "Ogni partita è fondamentale perché abbiamo lasciati troppi punti per strada, oggi è importantissimo vincere per tornare a lottare per posizioni che ci competono".

Repubblica, governo pronto ad aiutare i club con debiti. Fiorentina contraria alla manovra

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