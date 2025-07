Corriere dello Sport: “La Fiorentina chiede 15 milioni per Beltran, ma il Flamengo non lo convince”

La Fiorentina punta un altro attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Prima però deve sfoltire la rosa occupandosi delle cessioni. Lucas Beltran, dopo una stagione non soddisfacente, è in uscita, ma al momento non ci sono state offerte che hanno convinto il giocatore. Già la passata stagione l’argentino sembrava sul punto di partire destinazione Galatasaray, ma la Fiorentina non riuscì a trovare un sostituto.

Addesso altre squadre si sono fatte avanti. Prima il River Plate, che però puntava a un prestito a differenza della Fiorentina la quale vorrebbe tentare la strada della cessione a titolo definitivo. Di recente si è interessato il Flamengo che però non convince il giocatore il cui contratto scadrà nel 2028. Pradè e Goretti chiedono 15 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.