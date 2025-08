Gazzetta: “Beltran-Flamengo fumata nera. Strategia o trattativa arenata? Ipotesi altra soluzione”

Il Flamengo ha mollato Lucas Beltran. A meno che quella del club brasiliano non sia una strategia per fare un pressing ulteriore sul giocatore, la trattativa è arenata. La Fiorentina, in questi giorni, non ha mai spinto l’argentino ad accettare l’offerta dei rossoneri, ma chiaramente i 15 milioni di euro (bonus compresi) proposti dal club brasiliano avrebbero fatto comodo alle casse viola. Adesso andrà trovata un’altra soluzione che convinca tutti. L’unica opzione dal Sudamerica che convincerebbe Beltran è quella che lo riporterebbe al River Plate.

La fumata nera della trattativa col Flamengo frena il mercato degli attaccanti, per la Fiorentina. Anche se rimane da seguire la pista che porterebbe al greco, Fotis Ioannidis del Panathinaikos, perché al momento sembrerebbe il profilo giusto per completare il reparto avanzato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.