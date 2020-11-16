Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"
La questione Pedro tiene banco in casa Fiorentina. La data fissata per il riscatto è il 31 dicembre 2020. Il club viola non vuole rate
A cura di Redazione Labaroviola
16 novembre 2020 13:47
Questo il tweet del giornalista Nicolò Schira sulla questione Pedro, il centravanti brasiliano classe 97 di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Flamengo
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