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Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

La questione Pedro tiene banco in casa Fiorentina. La data fissata per il riscatto è il 31 dicembre 2020. Il club viola non vuole rate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2020 13:47
Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni" -
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Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

Questo il tweet del giornalista Nicolò Schira sulla questione Pedro, il centravanti brasiliano classe 97 di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Flamengo

Schira: "Il Porto vuole aiutare il Flamengo per pagare Pedro alla Fiorentina. Riscatto di 16 milioni"

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