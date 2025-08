Nazione: “Il Flamengo è sicurio che prima o poi convincerà Beltran, lui spera ancora in un club europeo”

Daniele Pradè si sta concentrando in modo particolare sulle cessioni. Non è una novità che la Fiorentina abbia bisogno di alleggerire il monte ingaggi cedendo gli esuberi ancora presenti in rosa, seppure non nel gruppo squadra di Pioli. Dove c’è Lucas Beltran, che sta tenendo sulle spine sia la Fiorentina che il Flamengo. Il Vichingo ha preso tempo, vorrebbe una nuova chance in Europa, ma i dirigenti brasiliani sono convinti prima o poi di riuscire a convincerlo. Dodici milioni più tre di bonus alla Fiorentina, uno stipendio in linea con la richiesta del calciatore. La Fiorentina ha aperto all’addio, spinta probabilmente anche da una valutazione tecnica di Stefano Pioli. Lo scrive La Nazione.