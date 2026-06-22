Dal Brasile: Ayrton Lucas opzione concreta per la Fiorentina che valuta il colpo dal Flamengo

Da indiscrezioni brasiliane emerge l'interesse viola per il laterale mancino del Flamengo. Classe '97, spinta offensiva e corsa sulla fascia, è valutato 4 milioni

Il nome di Ayrton Lucas torna con forza al centro delle voci di mercato che coinvolgono la Fiorentina. Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club viola avrebbe manifestato un interesse concreto per il terzino sinistro del Flamengo, seguito anche dal Rennes in vista della prossima stagione.

Il Flamengo starebbe valutando la cessione del giocatore con l'obiettivo di ottenere un'importante plusvalenza e non esclude offerte nelle prossime settimane. La situazione resta in evoluzione, ma il profilo del brasiliano sarebbe stato inserito tra quelli monitorati dalla dirigenza gigliata per rinforzare la corsia mancina.

Classe 1997, Ayrton Lucas è un laterale mancino di spinta, dotato di grande velocità e capacità di accompagnare l'azione offensiva. Nato calcisticamente nel Fluminense e passato anche dallo Spartak Mosca prima del ritorno in patria, il brasiliano può agire sia da terzino in una difesa a quattro sia da esterno a tutta fascia grazie alle sue qualità atletiche e alla propensione ad attaccare gli spazi.

Dal punto di vista economico, l'operazione appare potenzialmente accessibile. Secondo i dati di Transfermarkt, il giocatore è attualmente valutato circa 4 milioni di euro e ha un contratto con il Flamengo fino al dicembre 2027. Una cifra che potrebbe rappresentare una base di partenza per eventuali trattative, anche se il club brasiliano punta a massimizzare l'incasso dalla sua cessione. Al momento non risultano negoziazioni avanzate, ma il nome di Ayrton Lucas resta uno dei profili da seguire nelle prossime settimane per il mercato della Fiorentina.