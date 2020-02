“Siamo contenti di Pedro, non so perché non abbia dimostrato il suo potenziale in Italia. È un giocatore importante, un professionista. Ci aiuterà”. A TuttoMercatoWeb parla il direttore sportivo del Flamengo, Bruno Spindel: “Gabigol? È un grande giocatore. Per il Flamengo è un calciatore importante, siamo felici di averlo riscattato dall’Inter. Puntiamo molto su di lui. È un top player, con lui vogliamo vincere tanto”.