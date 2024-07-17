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TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS"

Gabriel Barbosa potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi al Flamengo. La Fiorentina fiuta l'affare, ma occhio alla squalifica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2024 17:41
TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS" -
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Gabigol potrebbe tornare in Italia dopo la sua avventura in Brasile. Secondo quanto riporta TMW, l'attaccante ex Inter potrebbe approdare nuovamente in Serie A entro la chiusura della finestra di mercato estiva. Due club interessati al brasiliano: su di lui, infatti, fiutando l'affare, ci sarebbero Fiorentina e Bologna, anche perché il suo contratto è in scadenza con il Flamengo (31 dicembre 2024). Per il momento sono escluse le eventuali trattative per il rinnovo, pertanto il club carioca potrebbe perderlo a zero; il Flamengo preferirebbe cederlo adesso e valuta il suo cartellino circa 5 milioni di euro, nonostante l'ex nerazzurro abbia collezionato 153 gol in 268 presenze.

Fiorentina e Bologna dovranno però attendere la sentenza definitiva del TAS di Losanna, poiché l'attaccante brasiliano è stato accusato di "tentata frode" a seguito di un controllo antidoping a sorpresa datato aprile 2023. Proprio due mesi fa è stata accolta la richiesta di sospensione per 24 mesi dell'esecuzione della decisione impugnata dalla corte. La decisione definitiva è attesa a breve e, nel caso in cui il TAS deciderà di eliminare la squalifica dell'ex Inter, i due club potranno affondare il colpo, affinché Gabigol possa tornare in Italia.

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