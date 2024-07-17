TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS"

Gabriel Barbosa potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi al Flamengo. La Fiorentina fiuta l'affare, ma occhio alla squalifica

Gabigol potrebbe tornare in Italia dopo la sua avventura in Brasile. Secondo quanto riporta TMW, l'attaccante ex Inter potrebbe approdare nuovamente in Serie A entro la chiusura della finestra di mercato estiva. Due club interessati al brasiliano: su di lui, infatti, fiutando l'affare, ci sarebbero Fiorentina e Bologna, anche perché il suo contratto è in scadenza con il Flamengo (31 dicembre 2024). Per il momento sono escluse le eventuali trattative per il rinnovo, pertanto il club carioca potrebbe perderlo a zero; il Flamengo preferirebbe cederlo adesso e valuta il suo cartellino circa 5 milioni di euro, nonostante l'ex nerazzurro abbia collezionato 153 gol in 268 presenze.

Fiorentina e Bologna dovranno però attendere la sentenza definitiva del TAS di Losanna, poiché l'attaccante brasiliano è stato accusato di "tentata frode" a seguito di un controllo antidoping a sorpresa datato aprile 2023. Proprio due mesi fa è stata accolta la richiesta di sospensione per 24 mesi dell'esecuzione della decisione impugnata dalla corte. La decisione definitiva è attesa a breve e, nel caso in cui il TAS deciderà di eliminare la squalifica dell'ex Inter, i due club potranno affondare il colpo, affinché Gabigol possa tornare in Italia.

DA MONZA: “COLPANI-FIORENTINA PISTA SEMPRE CALDA. AFFARE DESTINATO ALLA CHIUSURA ENTRO FINE MERCATO”

https://www.labaroviola.com/da-monza-colpani-fiorentina-pista-sempre-calda-affare-destinato-alla-chiusura-entro-fine-mercato/261053/