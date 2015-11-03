Notizie Gabigol Fiorentina

TMW: "Idea Gabigol per Fiorentina e Bologna. Potrebbero affondare il colpo dopo la sentenza del TAS"
17 luglio 2024 17:41
Repubblica, Chiesa via a gennaio, puo andare all'Inter per Gabigol. Mai alla Juventus
27 novembre 2019 14:03
CdS Stadio: in caso di partenza di Kalinic è calda la pista che porta a Gabigol
11 gennaio 2017 12:15
Rottura Inter - Gabigol. La società nerazzurra ha dato ordine di non schierarlo più fino a quando...
13 dicembre 2016 08:59
"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola
02 novembre 2016 19:45
"Gabigol era stato preso dalla Fiorentina per 17 milioni, ecco poi perché è saltato tutto"
07 settembre 2016 13:17
Gabigol è dell'Inter per 25 milioni, il brasiliano è a Milano. Ma è un colpo per gennaio
26 agosto 2016 15:41
Dal Brasile, la Fiorentina vuole offrire 30 milioni di euro per Gabigol, il calciatore però...
30 maggio 2016 15:03
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