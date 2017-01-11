Labaro Viola

CdS Stadio: in caso di partenza di Kalinic è calda la pista che porta a Gabigol

Gabigol fin qui non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Pioli e l'Inter potrebbe cederlo in prestito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2017 12:15
CdS Stadio: in caso di partenza di Kalinic è calda la pista che porta a Gabigol -
Calciomercato
Gabigol
Kalinic
Condividi

Nonostante la volontà di Kalinic, incerto di fronte alla milionaria offerta dei cinesi, non sia ancora del tutto chiara, la Fiorentina, ed in particolare Pantaleo Corvino, è già attiva con la sua squadra di mercato nella ricerca di un papabile sostituto. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, pare che, nel caso in cui il croato dovesse decidere di lasciare Firenze, una delle piste più calde sia quella che porterebbe a Gabriel Barbosa dell'Inter. L'attaccante classe '96, sbarcato a Milano fra grandi attese, non è fin qui riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di De Boer prima e di Pioli poi. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero disposti a cederlo, in prestito, già in questa sessione di mercato. Tutto questo con la Fiorentina che resta alla finestra monitorando l'evolversi della situazione con particolare interesse.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok