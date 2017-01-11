CdS Stadio: in caso di partenza di Kalinic è calda la pista che porta a Gabigol

Gabigol fin qui non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di Pioli e l'Inter potrebbe cederlo in prestito

Nonostante la volontà di Kalinic, incerto di fronte alla milionaria offerta dei cinesi, non sia ancora del tutto chiara, la Fiorentina, ed in particolare Pantaleo Corvino, è già attiva con la sua squadra di mercato nella ricerca di un papabile sostituto. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, pare che, nel caso in cui il croato dovesse decidere di lasciare Firenze, una delle piste più calde sia quella che porterebbe a Gabriel Barbosa dell'Inter. L'attaccante classe '96, sbarcato a Milano fra grandi attese, non è fin qui riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie di De Boer prima e di Pioli poi. Per questo motivo i nerazzurri sarebbero disposti a cederlo, in prestito, già in questa sessione di mercato. Tutto questo con la Fiorentina che resta alla finestra monitorando l'evolversi della situazione con particolare interesse.