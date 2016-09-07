“Gabigol era stato preso dalla Fiorentina per 17 milioni, ecco poi perché è saltato tutto”

Il passaggio di Gabigol all’Inter è stato uno degli acquisti più interessanti dell’ultima sessione di mercato, ma il brasiliano poteva approdare in Italia anche nello scorso gennaio: “La Fiorentina aveva l’accordo con il Santos per l’acquisto di Gabigol – racconta il noto intermediario di mercato e agente Angelo Arquilla in esclusiva a Tuttomercatoweb.com – I viola avevano raggiunto un accordo sulla base di 17 milioni di euro, con Valentino Angeloni, allora a capo degli scout gigliati, che aveva incontrato personalmente il Santos e il padre del giocatore in un noto albergo di San Paolo addirittura lo scorso ottobre”.

Come mai poi Gabigol non è arrivato alla Fiorentina?

“Probabilmente in quel momento non c’erano abbastanza risorse per chiudere il suo acquisto, ma vi posso dire che la Fiorentina aveva anche fissato un incontro a Firenze in primavera, proprio con Ribeiro, agente ufficiale, e con il padre del giocatore, per fargli visitare le strutture fiorentine e per portarli allo stadio ad assistere a una gara. Se Daniele Pradè fosse rimasto a Firenze a giugno l’affare sarebbe stato concluso. Il tutto si è bloccato perché non c’era la certezza della permanenza del ds e quindi si sono inserite le big d’Europa. Il giocatore era attratto dall’idea di giocare titolare in un club come quello viola, anche perché ha una storia invidiabile anche a livello mondiale. Sapere che ci hanno giocato giocatori come Batistuta ed Edmundo lo aveva convinto a dire di sì”.

Un progetto molto avviato dunque…

“Per la dirigenza viola, l’attacco di questa stagione doveva essere composto da Gabigol, Kalinic e Bernardeschi. C’era l’accordo, poi purtroppo, i cambiamenti societari hanno spinto il giocatore verso l’Inter, dove sicuramente farà anche più fatica a trovare spazio e continuità nonostante le sue grandissime qualità”.

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