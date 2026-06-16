Ricordate la meteora Pedro alla Fiorentina? Carnevali lo vuole alla Juve per il dopo Vlahovic

Secondo TMW la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per il bomber del Flamengo

Sembra potersi aprire uno spiraglio per il ritorno in Serie A del brasiliano Pedro (28 anni), centravanti oggi al Flamengo e passato dalla Fiorentina con i tratti della meteora, avendoci giocato solamente per metà stagione nel 2019/20, prima di venir ceduto indietro in patria proprio alla forte squadra rossonera di Rio de Janeiro della quale oggi è uno dei punti fermi assoluti.

La Juventus sta attivando i primi contatti per arrivare a Pedro, che potrebbe essere una soluzione gradita per rimpiazzare il vuoto probabilmente lasciato da Vlahovic, il quale sembra ormai destinato a lasciare a costo zero la Vecchia Signora, nonostante ci si aspetti che il nuovo AD bianconero Carnevali faccia un ultimo tentativo in extremis.

Il terreno con il Flamengo sta venendo sondato, la Juventus ha messo nel mirino Pedro. La prima punta classe '97 ha un contratto con il Flamengo fino al 31 dicembre del 2027, società in cui ha totalizzato 335 partite ufficiali e 169 gol dal gennaio del 2020 in cui ha fatto il suo arrivo. Considerando anche le 31 segnature realizzate in gare ufficiali con il Fluminense prima di andare alla Fiorentina, Pedro ha un totale di 200 gol nel calcio brasiliano. Zero in Italia, dove ha avuto a malapena l'occasione di mettere un piede in campo.

Lo riporta tuttomercatoweb.com