“Trattativa ben avviata tra Flamengo e Fiorentina per Beltran, il River non può rilanciare”

“Credo che la trattativa sia ben avviata. Le reti del mercato brasiliano si stanno allargando sempre di più riguardo ai calciatori argentini. Tanti argentini si sono imposti a livello assoluto in Brasile. Ormai sotto questo aspetto Beltran potrebbe avere anche la strada spianata. Oggi gli argentini penso siano ben accetti nel calcio brasiliano e credo che Beltran potrebbe proseguire questa tradizione. Credo che a livello economico per la Fiorentina sarebbe una buona operazione, mentre per il giocatore sarebbe un’occasione di rilancio“.

Il River Plate potrebbe rilanciare?

“Lo vedo molto difficile. I club brasilani oggi godono di un benessere economico sconosciuto alla maggior parte delle società argentine. Tanti gruppi stranieri hanno deciso di investire nei club brasiliani. Credo che sia difficilissimo per il River Plate pareggiare l’offerta del Flamengo per Beltran“.

