Nazione, Pedro continua a segnare in Brasile ma la Fiorentina non lo riprenderà. Le ultime

In Brasile, Pedro sembra aver ritrovato la via del gol, quella che a Firenze aveva perso. Fino ad ora, il brasiliano ha siglato 11 gol in 21 sfide con la maglia del Flamengo. La Fiorentina monitora la situazione con attenzione, visto che deve ricevere un gettone per ogni presenza. Il suo futuro? Le condizioni per l’obbligo di riscatto non si sono ancora verificate, la formula della sua cessione è prestito con diritto che scatta poi ad obbligo. I viola comunque non sembrano intenzionati a riportarlo a Firenze. Lo scrive La Nazione.

