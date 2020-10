Pedro splende nella notte del Maracanã. Il Flamengo vuole il prolungamento del prestito

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano mundorubronegro.com ci sarebbero già stati contatti tra i dirigenti del Flamengo e gli agenti del giocatore per provare a trovare un accordo sulla permanenza di Pedro in rossonero almeno fino a luglio.

Il giocatore brasiliano è reduce da cinque partite condite da quattro gol. Tra questi, è da sottolineare, la doppietta della scorsa notte al Maracanã, che ha visto trionfare i “Rubro-Negro” con il risultato finale di 3-0 contro lo Sport Recife.

Il brasiliano sta attraversando un ottimo momento di forma nel 2020 mettendo a segno 14 gol in 28 partite.

Pedro si trova in prestito al Mais Querido do Brasil fino a dicembre. Il contratto, quindi, è prossimo alla scadenza, ma non si sono ancora verificate le condizioni per l’obbligo di riscatto da parte della società brasiliana.

Il club di Rio de Janeiro non ha la liquidità necessaria per chiudere la trattativa a cusa della crisi, ma, allo stesso tempo, non vuole privarsi del suo bomber. Le parti sono a lavoro per trovare l’intesa: il Flamengo vorrebbe allungare il prestito di altri sei mesi, ma la Fiorentina sembra disposta a trattare solo per una cessione a titolo definitivo.

