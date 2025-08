Per Lucas Beltran la settimana prossima sarà quella delle decisioni importanti. Beltran, dopo una chiusura netta in anticipo, ha aperto uno spiraglio con i propri agenti alla possibilità di andare a giocare in Brasile. Il Flamengo ha messo sul piatto 12 milioni più 3 di bonus e rimane convinto di riuscire a portare Beltran in rossonero. Saranno giorni decisivi, con la Fiorentina che rimarrà contatto col giocatore per capire ogni sua volontà. Lo riporta La Nazione.