Repubblica: “Beltran ieri ha aperto al Flamengo, da definire dei dettagli. Prossime ore decisive”

Il futuro di Lucas Beltran è sempre più in bilico. Il Flamengo ha messo sul tavolo un’offerta da 12 milioni di euro più 3 di bonus, raggiungendo così la soglia dei 15 milioni fissata dalla Fiorentina come base minima per un’eventuale cessione.

Nonostante l’intesa economica tra i due club sembri vicina, manca ancora l’accordo tra il calciatore e la società brasiliana. Beltran, infatti, al momento preferirebbe restare in Europa oppure tornare al River Plate, sua ex squadra, che si è però limitata a un semplice sondaggio, senza formalizzare alcuna proposta.

Nella giornata di ieri, l’attaccante argentino avrebbe aperto all’ipotesi Flamengo, ma restano ancora da definire alcuni dettagli contrattuali. Le prossime ore saranno decisive per comprendere se l’operazione potrà andare in porto o se la Fiorentina dovrà valutare altre soluzioni sul mercato. Lo scrive Repubblica.