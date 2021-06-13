Ex viola, l'attaccante brasiliano Pedro del Flamengo è positivo al Covid-19

Pedro ha pubblicato un post sui social.

L'ex attaccante brasiliano della Fiorentina, Pedro Guillherme, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore lo ha comunicato sul suo profilo ufficiale di Instagram ma ha anche assicurato i tifosi del Flamengo perché è asintomatico.

Queste le sue parole: "Purtroppo sono positivo al Covid-19. Sto bene e non ho sintomi. Che Dio benedica tutti. Prendetevi cura di voi e grazie per tutto l'affetto ricevuto".

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