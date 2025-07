Di Marzio rivela: “Il Flamengo vuole Nzola, in uscita dalla Fiorentina”

Flamengo molto vigile sul mercato, domani ci sarà lo scambio di documenti delle operazioni Wesley, da 25 milioni più 5 di bonus, ed Emerson Royal, atteso in Brasile. Ma non solo, i brasiliani vogliono anche l’attaccante della Fiorentina, Nzola, e hanno avuto dei contatti per Okafor, che però non è convinto della destinazione. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

