Dall’Argentina: “Beltran aspetta un’offerta dall’Europa, non vorrebbe tornare in Sudamerica”

Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione di mercato che riguarda Lucas Beltrán: il Flamengo avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta da 15 milioni di euro per l’attaccante argentino. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale argentino La Página Millonaria, el Vikingo avrebbe deciso di prendere tempo, in attesa di proposte da parte di club europei.

L’ex River Plate, infatti, avrebbe già rifiutato anche un ritorno a Buenos Aires per lo stesso motivo: la volontà di proseguire la propria carriera nel calcio europeo. Una scelta chiara, dettata dal desiderio di misurarsi ancora ad alti livelli e trovare maggiore continuità dopo una stagione a luci e ombre in maglia viola.

La Fiorentina, dal canto suo, valuta il giocatore e non esclude una cessione, ma soltanto a fronte di un’offerta che soddisfi pienamente sia il club che il giocatore. Intanto Beltrán resta aggregato alla squadra per il ritiro precampionato, ma il suo futuro rimane in bilico: molto dipenderà dalle prossime settimane e dagli eventuali interessamenti provenienti da campionati di primo piano.