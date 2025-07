Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha accettato i 12 milioni del Flamengo per Beltran, lui si oppone”

Uno dei casi più caldi riguarda l’attaccante argentino Beltran, sul quale è arrivata un’offerta ufficiale dal Flamengo, che propone 12 milioni più bonus. La Fiorentina sarebbe disposta ad accettare la proposta, ma il calciatore per ora ha mostrato poca disponibilità a lasciare Firenze, creando una situazione di stallo. La società vorrebbe utilizzare i fondi derivanti dalla sua cessione per rafforzare la squadra. Se Beltran dovesse partire, o se dovessero arrivare offerte più gradite al giocatore, potrebbe tornare in auge il nome di Sebastiano Esposito come possibile rinforzo offensivo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.