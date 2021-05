Con la Fiorentina si salvava all’ultima giornata, adesso Gerson lo compra il Barcellona

Due anni fa giocava titolare nella Fiorentina, si salvava all’ultima giornata e veniva massacrato da tantissimi tifosi, oggi va al Barcellona. Sì, perché nella notte, dalla Spagna, si è parlato di un accordo ormai fatto tra il Barcellona e Gerson, il centrocampista brasiliano classe 97, ad un passo dal firmare con i catalani nella prossima stagione. Adesso è al Flamengo, e il Barcellona sarebbe pronto a riportarlo in Europa. Il 23enne quindi potrebbe prontare un primo introito nelle casse giallorosse.

Tra le file del Flamengo, squadra in cui è passato dopo essere stato snobbato dalla Fiorentina, ha vinto il Campionato Brasiliano e la Coppa Libertadores. Per il suo rendimento complessivo, al termine della stagione rientra nella formazione ideale del campionato brasiliano sia per il Prêmio Craque do Brasileirão sia per la Bola de Prata. Il 26 febbraio 2020 realizza la doppietta per il definitivo 3-0 contro l’Independiente del Valle nella finale di ritorno della Recopa conquistando così il secondo trofeo continentale con il Flamengo.

Adesso Gerson è pronto ad una nuova avventura, al fianco di Messi, in uno dei club migliori del mondo. Sorride la Roma, che grazie a lui riceverà una percentuale sulla sua rivendita.

