In contatto con il giornalista Matheus Leal della testata brasiliana Colunadoflo, Federico Pastorello ha dichiarato che l’affare di Arthur per il Flamengo non è impossibile. Pastorello ha però anche detto che il futuro dell’atleta 27enne si definirà intorno a giugno 2024. “Decideremo tutto a fine stagione” , ha confermato il procuratore al giornalista.

LE PAROLE DI JOE BARONE