Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"

Errore del brasiliano, il telecronista ricorda il passato di Pedro con la maglia della Fiorentina

Pedro, l'ex calciatore della Fiorentina in Camerun-Brasile ha sbagliato un gol, calciando il pallone in curva nonostante fosse libero. Il telecronista Rai ha detto: "Qui è sembrato più quello della Fiorentina che quello del Flamengo".

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