Tuttosport, Pedro, il Flamengo difficilmente lo riscatterà: nuova chance alla Fiorentina? La situazione…

Quello che si è creato intorno a Pedro è un vero e proprio tormentone, ormai il brasiliano è ritornato sotto i riflettori, ha preso anche la 9 della Nazionale brasiliano grazie ad i gol messi a segno con il Flamengo. Secondo Tuttosport non si sa ancora cosa accadrà alla scadenza del prestito ovvero il 31 dicembre. Il club brasiliano detiene il diritto di riscatto ma difficilmente avrà disponibilità economica per poterlo effettuare. Potrebbe dunque prendere piede un suo ritorno alla Fiorentina, magari gli verrà concessa qualche chance che non ha avuto nella sua prima avventura in maglia viola.

