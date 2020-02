Di Chiara Cianferoni

L’attaccante della Fiorentina, Pedro, in prestito con diritto di riscatto al Flamengo ha segnato il suo secondo gol dopo solamente quattro giorni. Pedro contro il Madureira, è entrato al 83′ del secondo tempo e dopo dieci minuti ha realizzato un gol decisivo per la vittoria della sua squadra per 2-0. Bisognava aspettarlo almeno fino a giugno, doveva recupare dall’infortunio e tornare a giocare titolare con la maglia viola in un campionato non certo facile per gli attaccanti. Forse il 2020 sarà l’anno della sua rinascita…