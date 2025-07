Dal Brasile sicuri: “Il Flamengo vuole Beltran, pronta un’offerta di 15 milioni per la Fiorentina”

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Lucas Beltran , attaccante argentino classe 2001. Arrivato a Firenze nell’estate del 2023 dopo una stagione esaltante con la maglia del River Plate, il centravanti sudamericano non è mai riuscito ad imporsi con continuità nel panorama del calcio italiano, pur mostrando a tratti le sue qualità tecniche e la grinta che lo avevano reso uno dei talenti più promettenti del campionato argentino.

La concorrenza offensiva in maglia viola per la stagione 2025/26 si preannuncia particolarmente agguerrita. Con l’arrivo di profili del calibro di Moise Kean, Edin Dzeko e Albert Gudmundsson, la Fiorentina si trova a dover ridisegnare le gerarchie in attacco, e il nome di Beltran potrebbe finire nella lista dei cedibili qualora dovessero arrivare proposte ritenute congrue dal club.