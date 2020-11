Dal Brasile, il Real Madrid ha comunicato alla Fiorentina di voler offrire 30 milioni per Pedro. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica brasiliana flaresenha.com, il Real Madrid avrebbe contattato la Fiorentina per comprare l’attaccante brasiliano Pedro per la cifra di 30 milioni di euro. Il centravanti brasiliano classe 97 è attualmente in forza al Flamengo, ceduto lo scorso gennaio dalla società viola con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Cifra che pare non essere alla portata del club brasiliano che ha chiesto alla Fiorentina la possibilità di dilazionare il pagamento, richiesta non accolta dalla società viola che vuole ricevere 16 milioni di euro cash entro il 31 dicembre, termine ultimo per poter riscattare il centravanti della nazionale brasiliana. Se l’interesse del Real nei confronti di Pedro dovesse concretizzarsi, la società viola metterebbe a segno una grande plusvalenza dato che il brasiliano era stato acquistato per 12 milioni nell’agosto 2019.

