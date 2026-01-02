3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:56

Konur rivela: “Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal”

Redazione

2 Gennaio · 23:05

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 23:05

La Fiorentina starebbe valutando l'esterno brasiliano tornato in Sudamerica dopo la deludente parentesi con la maglia del Milan

Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, Fiorentina e Valencia stanno monitorando con attenzione la situazione di Emerson Royal, attualmente in forza al Flamengo. L’interesse europeo per il terzino destro brasiliano sarebbe in crescita e, sempre secondo Konur, i contatti per un possibile trasferimento potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

Per Emerson Royal si tratterebbe di un possibile ritorno nel calcio europeo dopo l’esperienza tutt’altro che positiva con la maglia del Milan, dove non è riuscito a imporsi né a convincere pienamente sul piano tecnico e tattico. Un passaggio che ha lasciato più ombre che luci e che lo ha costretto a ripartire in patria. Da sottolineare inoltre che tra i colpi “flop” di Fabio Paratici al Tottenham spicca proprio quello di Emerson Royal, prelevato dal Barcellona per 25 milioni di euro nell’estate 2021.

