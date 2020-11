Nazione, Pedro, il Flamengo chiede alla Fiorentina la dilazione di pagamento: non hanno disponibilità

Il Flamengo vorrebbe proporre alla Fiorentina un pagamento spalmato con più soluzioni per arrivare a 14 milioni per Pedro. Il club brasiliano però non ha a disposizione questa cifra. I viola dal canto loro non vogliono concedere la dilazione di pagamento nel rispetto del contratto stipulato in precedenza. Difficile la rinegoziazione dell’accordo. Lo scrive La Nazione.

