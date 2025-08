Il Flamengo stufo di aspettare Beltran, ha interrotto le trattative con la Fiorentina. Va su Taremi

Si è arenata la trattativa tra il Flamengo e la Fiorentina per riportare in Sudamerica l’attaccante viola Lucas Beltran. Nei giorni scorsi le due società avevano raggiunto un accordo di massima sulla base di un’offerta da parte del club carioca da 12 milioni più circa 3 di bonus, ma nelle ultime ore la redazione di TuttoMercatoWeb ha registrato un forte raffreddamento a causa del giocatore. Beltran, infatti, sarebbe restio a fare ritorno in Sudamerica a soli 24 anni, preferendo continuare a giocarsi le sue carte in Europa.

Un atteggiamento di titubanza che non sarebbe stato gradito dal club rossonero, desideroso di trovare un attaccante più in fretta possibile da mettere a disposizione del tecnico Filipe Luis. Il nuovo obiettivo del Flamengo però viene comunque dalla Serie A, e nello specifico dall’Inter. Il ds José Boto, infatti, ha messo nel proprio mirino il centravanti iraniano Mehdi Taremi. Il giocatore, complice una stagione da dimenticare che lo ha fatto finire ai margini delle gerarchie, è in uscita dal club meneghino e il Flamengo potrebbe approfittarne per mettere a segno un colpo d’esperienza. Vedremo se ci saranno degli effettivi sviluppi ma al momento se la pista che porta a Beltran sembra essere definitivamente tramontata, si è clamorosamente accesa quella in direzione Taremi. Lo scrive TMW