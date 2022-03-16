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Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

Non è una settimana serena in casa Inter, prima il pareggio di Torino poi la multa a Vidal, alla società nerazzurra non sono piaciute certe dichiarazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 16:09
Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene -
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Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

Le ultime dichiarazioni di Arturo Vidal che ha parlato di un suo possibile futuro lontano dall'Inter (Sogno di giocare nel Flamengo e non posso negarlo) , non sono state prese benissimo dalla società nerazzurra e il club ha deciso così di multare il centrocampista cileno. Lo fa sapere Sky Sport, secondo il quale Vidal ha anche saltato l'allenamento di oggi per una leggera influenza, e potrebbe saltare la prossima gara della squadra di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Lo riporta calciomercato.com

SCONCERTI: "VIDAL NON GIOCHEREBBE NELLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/sconcerti-scontro-con-massimo-mauro-vidal-e-vecino-non-giocherebbero-nella-fiorentina/168123/

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