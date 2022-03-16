Inter furiosa, multato Vidal per aver detto di sognare il Flamengo. Marotta non l'ha presa bene

Non è una settimana serena in casa Inter, prima il pareggio di Torino poi la multa a Vidal, alla società nerazzurra non sono piaciute certe dichiarazioni

Le ultime dichiarazioni di Arturo Vidal che ha parlato di un suo possibile futuro lontano dall'Inter (Sogno di giocare nel Flamengo e non posso negarlo) , non sono state prese benissimo dalla società nerazzurra e il club ha deciso così di multare il centrocampista cileno. Lo fa sapere Sky Sport, secondo il quale Vidal ha anche saltato l'allenamento di oggi per una leggera influenza, e potrebbe saltare la prossima gara della squadra di Simone Inzaghi contro la Fiorentina. Lo riporta calciomercato.com

SCONCERTI: "VIDAL NON GIOCHEREBBE NELLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/sconcerti-scontro-con-massimo-mauro-vidal-e-vecino-non-giocherebbero-nella-fiorentina/168123/