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Centrocampo e difesa fatti, il ballottaggio è tra Gerson e Simeone. Le ultime dai campini

Pezzella e Mirallas sono out, ma rientrano dalla squalifica Milenkovic e Benassi. Oggi tornerà a lavorare in gruppo anche Laurini con il francese che dovrebbe quindi tornare fra i convocati contro la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2019 10:15
Centrocampo e difesa fatti, il ballottaggio è tra Gerson e Simeone. Le ultime dai campini - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic Gerson Simeone
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Pezzella e Mirallas sono out, ma rientrano dalla squalifica Milenkovic e Benassi. Oggi tornerà a lavorare in gruppo anche Laurini con il francese che dovrebbe quindi tornare fra i convocati contro la Spal. Fatto il centrocampo, con Veretout, Edimilson ed il rientrante Benassi, balla una maglia in attacco. Chiesa e Muriel sono intoccabili, salgono però le quotazioni di Simeone. Dopo tre panchine consecutive tra campionato e Coppa Italia, potrebbe toccare di nuovo a lui neltridente. L’argentino ha ancora due allenamenti per convincere Pioli a sceglierlo a discapito di Gerson.

Gazzetta dello Sport

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