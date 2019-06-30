CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione
Secondo Il Corriere dello Sport, ieri è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Nelle case della Roma entrano 10 milioni. Genoa e Porto si erano riti...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:30
Secondo Il Corriere dello Sport, ieri è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Nelle case della Roma entrano 10 milioni. Genoa e Porto si erano ritirate dalla corsa per il brasiliano. Ha prevalso quindi la volontà del calciatore che in Russia vedrà il suo stipendio raddoppiarsi (3 milioni netti a stagione). Termina quindi così la sua esperienza in Italia dove non ha trovato il riscatto nemmeno nell'occasione concessagli dalla Fiorentina nella scorsa stagione.