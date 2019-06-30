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CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione

Secondo Il Corriere dello Sport, ieri è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Nelle case della Roma entrano 10 milioni. Genoa e Porto si erano riti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:30
CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Secondo Il Corriere dello Sport, ieri è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Nelle case della Roma entrano 10 milioni. Genoa e Porto si erano ritirate dalla corsa per il brasiliano. Ha prevalso quindi la volontà del calciatore che in Russia vedrà il suo stipendio raddoppiarsi (3 milioni netti a stagione). Termina quindi così la sua esperienza in Italia dove non ha trovato il riscatto nemmeno nell'occasione concessagli dalla Fiorentina nella scorsa stagione.

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