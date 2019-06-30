CorSport, Gerson alla Dinamo Mosca a titolo definitivo. L'ex viola percepirà 3 milioni netti a stagione

Secondo Il Corriere dello Sport, ieri è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Gerson dalla Roma alla Dinamo Mosca. Nelle case della Roma entrano 10 milioni. Genoa e Porto si erano riti...

A cura di Redazione Labaroviola 30 giugno 2019 10:30

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson

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